Cumhuriyet'in 'postal yalayıcısı' Mine Kırıkkanat yeni darbe tehdidinde bulundu

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Cumhuriyet gazetesinin kirli kalemi Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1960 darbesi için ‘zafer’ ifadesini kullanırken 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunup yeni darbe tehdidinde bulundu.

15 Temmuz ruhu yaşatıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye’nin dört bir yanında şehitleri anma programı yapılırken gece saat 00.13’te 81 ilde camilerden sela sesleri yükseldi.

Darbe girişimine karşı tek vücut olan millet 15 Temmuz ruhunu yaşarken, Cumhuriyet’in ‘kokuşmuş’ köşe karalayıcısı Mine Kırıkkanat, bir yandan darbe şakşakçılığı yaptı diğer yandan da yeni bir darbe tehdidinde bulundu.

Cumhuriyet'in postal yalayıcısından darbe tehdidi

Milletin iradesinin yok sayıldığı 1960 darbesinin başarılı olduğunu söyleyerek darbeyi 'zafer' olarak gören postal yalayıcısı Kırıkkanat, "15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" dedi.

Kırıkkanat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980’e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok. 15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek.