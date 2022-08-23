Cumhuriyet’in ‘pasaport bile kuyrukla’ haberine NVİ’den açıklama: Yalan, çarpıtma ve maksatlı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada çip krizinden kaynaklı sürece kadar, pasaport işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği 2 Nisan 2018'den itibaren, pasaport taleplerinin aynı gün içerisinde basılarak PTT'ye teslim edildiği belirtilerek, pasaportların PTT tarafından Türkiye'nin en uzak noktasındaki vatandaşlara bile en geç 3 gün içerisinde ulaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, pasaport teslim noktası uygulamasının, aynı gün seyahat ihtiyacı olan, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin geç fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşların mağduriyetini engellemeye yönelik yıllardır uygulanan bir ilave kolaylık olduğu da belirtilerek pasaport teslim noktasına gerek kalmaksızın acil pasaport taleplerinin başvuru esnasında nüfus müdürlüklerinde beyan edilmesi halinde MERNİS üzerinden acil başvuru uygulaması veya Alo 199 ya da sosyal medya gibi iletişim kanallarıyla iletilmesi halinde, aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletildiği de bildirildi.

2021 Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport basılarak vatandaşlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dünyada birçok ülkede yaşanan çip krizi ve tedarik sorununu görmezden gelerek fahiş fiyat tespitleri ile vatandaşlarımızda panik ve başvurularda yoğunluk oluşturmak isteyen Halk TV ve Karar gazetesinden sonra bugün de dezenformasyon içerikli habere Cumhuriyet gazetesi yer vermiş ve uzun yıllardır acil durumlarda yapılan elden pasaport teslimlerini çarpıtmıştır. Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Vatandaşlarımız ciddiyetten uzak bu tür haberlere itibar etmemelidir."