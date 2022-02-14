Cumhuriyet'in hedef aldığı İhsan Şenocak, lafı gediğine oturttu! 'Canınızı sıkmaya devam edeceğim'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, gençlere yönelik mesajında, Cenab-ı Allah'ın, kullarına haklarında hayırlı olacakları nasip ettiğini hatırlatarak, "Bir vazifeye atanamadığında, arzu ettiğin biriyle evlenemediğinde, istediğin daireyi satın alamadığında üzülme! Belki de Allah Teala sana daha güzel bir vazife, daha hayırlı eş ya da ev nasib edecek. Cehaletinden dolayı hayır zannettiğin şerri senden uzaklaştıran Rabbine hamdet!" ifadelerini kullandı.

Dr. Şenocak'ın mesajından, "atanamadığında" kısmını öne çekip, hem iktidarı hem de Şenocak'ı hedef alan Cumhuriyet gazetesi, Şenocak'ı "kadın düşmanı" olmakla itham etti. Cumhuriyet haberinde, " 'Atanamadığında üzülme...' Diyanet'in kovduğu kadın düşmanı İhsan Şenocak konuştu." ifadelerine yer verdi.

'Canınızı sıkmaya devam edeceğim'

Cumhuriyet gazetesinin hakkında yaptığı haberi alıntılayan İhsan Şenocak Hoca, sözlerini çarpıtıp, bu ithamlarda bulunanların asıl rahatsızlıklarını şöyle anlattı:

Kadınların konsomatris olarak sarhoşlara arzına “özgürlük” diyen siz kadın dostu,”bu ihanettir.” diyen ben kadın düşmanı öyle mi?! "İslamın kızına" kitabımı okuyan genç kızların tesettüre bürünüp özgürlüğün İslam olduğunu ilanı, canınızı çok sıkmış. Canınızı sıkmaya devam edeceğim.