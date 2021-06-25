Cumhuriyet’in bir yalanı daha ellerinde patladı! Bakan Soylu’ya atılan iftira belge ile çürütüldü

Bugün Cumhuriyet gazetesinde Tuncay Mollaveisoğlu imzasıyla yayımlanan haberde, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayını seçim döneminde özel taksisi gibi kullanmış" başlıklı bir haber yayımlandı.

Mollaveisoğlu'nun, konuyla ilgili haberinde bazı iddiaları şu şekildeydi:

"Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı kara para aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayı idi... Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz'ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda 'ünlü' ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında..."

Haberde tuhaf iddialar dile getirilirken, konu ile alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılarak olay yalanlandı:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan "SBK Uçağı Kimleri Uçurdu?" "Soylu, SBK Uçağı İle Kaç Kez Uçtu?" başlıklı herhangi bir belge veya somut olay bilgisi içermeyen ve yeni bir iftirayı barındıran iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılma zarureti doğmuştur:

Söz konusu haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, halen kaçak olan SBK Holding'in sahibinin "kendi özel uçağını özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddia ortaya atılmış", bu suretle kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girilmiştir.

"Bedel bizzat Soylu tarafından ödendi''

Faturası ekte paylaşılan uçak kiralama hadisesi; 2017 yılında Ankara'daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir uçak kiralama işlemidir. Seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, esasen İçişleri Bakanlığı'na ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen siyasi etik gereği bu araçlar kullanılmamış, seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.