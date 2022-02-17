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Siyaset Cumhuriyet'in algı oyunu! Erdoğan'ın açıklamasını bakın nasıl çarpıttılar
Siyaset

Cumhuriyet'in algı oyunu! Erdoğan'ın açıklamasını bakın nasıl çarpıttılar

Vatandaştan yana gözüküp tek amacı siyasi iktidarı hedef almak olan Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik faturaları ile ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayı çarpıtarak algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 12:10:00 -
Cumhuriyet'in algı oyunu! Erdoğan'ın açıklamasını bakın nasıl çarpıttılar

Solak Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaları çarpıttı.

Solak gazete yaptığı haberinde, Erdoğan elektrik faturaları ile ilgili vatandaşın lehine olacak yeni bir düzenleme yapılacağı açıklamasına rağmen, üst başlığa “Erdoğan vatandaşın indirim talebini karşılamadı” ifadesini yerleştirerek, cımbızla konuyla alakasız bir şekilde 'Fedakarlık beklemeyin' manşetini attı.

Erdoğan’ın sözlerini cımbızladılar

Erdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir." İfadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV indirimi ile ilgili akılda soru işareti meydana getiren konulara da değindi.

Erdoğan, “İstanbul’daki toplantıda iş dünyamızdan gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde yüzde 7 KDV ve yüzde 7 kendi fedakarlıkları şeklinde en az yüzde 14’lük bir indirim beklediğimizi söyledim. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır” diye konuştu.

Fedakarlığı Sadece Devletten Beklemeyin

Erdoğan “Üreticiden toptancıya gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadele kararlılığımızla attığımız adım, KDV indirimidir. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır. Hepimizin aynı gemiden olduğumuza ülkenin kazancından hep beraber faydalandığımıza göre yükü birlikte omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi değildir.” dedi.

Büyük bir algı operasyonuna imza atan solak gazetenin yayınladığı haberin başlığında, Erdoğan’ın vatandaşın indirim talebini olumsuz karşıladığı havası oluşturulurken, haberin içeriği ise bunun aksini ortaya koyuyor.

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Yorumlar

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Faşist rezil zihniyetinden insan olmalarını zaten kimse beklemiyor sahipleri Haçlı ve zioniskerin değirmenine 1 asırdır su taşıyanları türkmilleti iyi bilir
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