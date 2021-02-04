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Gündem Cumhuriyetin 100. yılına Yeni Anayasa yakışır
Gündem

Cumhuriyetin 100. yılına Yeni Anayasa yakışır

Yeni anayasa çağrısıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “CHP, HDP ve İP’in yaptığı gibi kapalı kapılar ardında buluşarak, milletten gizli, birilerinin gölgesine sığınarak anayasa taslağı hazırlanmaz. 21’inci yüzyıla, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ve Türkiye’nin büyük hedeflerine uygun bir anayasa, ülkemizin önünü daha da açacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak gereken en iyi katkıyı verecektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:43:00 - 2021-02-04 09:53:02
Cumhuriyetin 100. yılına Yeni Anayasa yakışır

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Anayasa çağrısının tam zamanında yapıldığını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti: “1982 Anayasasında bulunan tüm vesayet izlerinin bir daha ortaya çıkmayacak şekilde temizlenmesi gerekir. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarına harfiyen katılıyoruz. 9 Temmuz 2018’de resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun bir anayasanın yazılması demokratik bir görevdir. Tüm meşru düşüncelere açık, milletin her kesimini kucaklayan, kurucu değerlerimize uygun, yeni yönetim sistemini her yönüyle güçlendiren bir anayasa olacağına inanıyorum.”

Semiz: Devletin önünü açar

Avukat Mustafa Semiz ise, şu değerlendirmede bulundu: “Başkanlık sistemi Ak Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı için getirilmedi. Devlet sistemini FETÖ’nün verdiği hasarlardan kurtarmak için getirilmiş bir düzenlemedir. Sistemin yeni bir anayasayla sıfırdan düzenlenerek kurumlar arasında bir bütünlük sağlanması ve yakın geçmişte yaşanan darbelerin etkisinden uzaklaşan bir anayasanın geniş bir katılımla baştan yazılması elzemdir. Bence sayın Cumhurbaşkanı bu ihtiyacı hissederek, darbe ortamlarından uzaklaştığımız ve normalleştiğimiz bu dönemde devletin ve sistemin önünü açacak düzenlemelerin toplumsal ve siyasal bir uzlaşıyla yapılmasını sağlamak amacıyla doğru bir hamle yapmıştır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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