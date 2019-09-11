Cumhuriyetçiler Kuzey Carolina'da tekrarlanan seçimleri yeniden kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Kuzey Carolina 9. bölgede, hile karıştığı gerekçesiyle tekrarlanan seçimleri Cumhuriyetçiler yeniden kazandı.

Cumhuriyetçi eyalet Senatörü Dan Bishop, kasım ayında yapılan seçimlerde "oyların imha edildiği" iddiaları üzerine iptal edilen ve yeniden yapılan 9. bölge seçimlerinden zaferle çıkarak, Demokrat rakibi Dan McCready'i 4 bin oy farkla mağlup etti.

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bishop, sağladığı zaferi Başkan Donald Trump'a borçlu olduğunu vurgulayarak, "Dün gece Başkan Trump'a kazanacağımızı söylemiştim çünkü Başkan Trump'ın başarılı ajandasının sonuçlarını görüyorduk." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, sonucun Cumhuriyetçi Parti için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Cumhuriyetçi Parti için büyük bir gece. Herkese tebrikler. Üç hafta önce Dan Bishop 17 puan gerideydi. Daha sonra benden yardım isteyince beraber kendisinin seçim stratejisini değiştirdik. İyi bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

- Seçim iptali

Kasım ayında 9. bölgede yapılan eyalet seçiminde Cumhuriyetçi Mark Harris, Demokrat rakibi Dan McCready’i az bir farkla geçerek seçimin galibi olmuş, 9. bölgenin 60 yıldır Cumhuriyetçiler tarafından kazanılması geleneğini devam ettirmişti.

Ancak Kuzey Carolina Seçim Kurulu, Carolina'nın Bladen ve Robeson ilçelerinde oy pusulalarının kaybolması, 9. bölgede dikkat çekecek kadar oy pusulası talebinin olması ve seçim merkezlerine gönderilmeyen yüksek sayıda oy tespit edilmesi üzerine "usulsüzlük" gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Yapılan araştırmada, Harris'in seçim kampanyasında görev alan McRae Dowless Jr'ın, seçim sandığına gidemeyen seçmenlerin posta yoluyla gönderdiği oyları iki ilçede imha ettiği ortaya çıkmıştı. Dowless, "seçime hile karıştırmak" suçundan tutuklanırken, Cumhuriyetçi Harris seçim yarışından çekildiğini açıklamıştı.