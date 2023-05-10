Cumhuriyet yazarı böyle itiraf etti! 28 Şubat'ı geri getirecekler
Cumhuriyet yazarı Gani Aşık, 14 Mayıs seçimine ilişkin açıklamasında muhalefetin 28 Şubat'ı Türkiye'ye yeniden getirme hedefini itiraf etti.
Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlere sayılı günler kalırken, muhalif kesimde 28 Şubat kafası yeniden hortladı.
Eski müftü, 16. dönem CHP Kayseri Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Gani Aşık, 14 Mayıs seçimleri öncesi muhalefetin zihniyetini gözler önüne seren bir açıklamada bulundu.
Aşık, pazar günü yapılacak seçimler için "şeriat" ve "Atatürk Cumhuriyeti" kıyaslaması yaptı.
Cumhuriyet yazarı Gani Aşık, "14 Mayıs’ta şunu oylayacağız; Şeriat mı? Atatürk Cumhuriyeti mi?" ifadelerini kullandı.
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