Cumhuriyet yalan habere doymuyor! Kim bu yetkili? Hemen açıkla

Halktan, halkçılıktan yana olduğunu dile getirip, halkı aşağılayan Nişantaşı sosyetesinin yalan makinesi Cumhuriyet, yalan haberlere doymuyor. Bugün internet sitesinde çıkan ve ‘bir yetkili’ye dayandırılanı haberde yine iftiralarını sürdürmeye devam etmiş. Güya Erdoğan memur ve emekli zamlarıyla ilgili “Vermezsek bu seçimi alamayız” demiş. Kim demiş? Bir yetkili. O yetkili kim? Cevap yok.

Cumhuriyet, haberi veren gazetecinin ağzıyla şöyle de bir yorum yapmış,

"Herkeste hayal kırıklığı yaratan ve iktidarın 24 saat içerisinde iki kez düzenlemek zorunda kaldığı emekli maaş artışına neden ihtiyaç olduğu, AKP'nin bu haftaki MYK toplantısında bir parti yöneticisi tarafından çok güzel özetlendi:

'Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimleri alamayız. Verelim sonrasına bakarız...'"

Önce ismini vermediğin bir yetkiliye dayanarak haber yap, sonra o habere göre de yorum.

Allah sizi ıslah etsin Cumhuriyet, başka ne diyelim ki?