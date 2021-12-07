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Medya Cumhuriyet tükürdüğünü yaladı! 8 gazeteci tekrar işe alındı
Medya

Cumhuriyet tükürdüğünü yaladı! 8 gazeteci tekrar işe alındı

Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile sözleşme imzalayan 8 gazeteciyi işten çıkarmasının ardından gelen tepkiler sonrası tükürdüğünü yaladı. İşten atılan 8 gazeteci tekrar işe alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 13:30:00 -
Cumhuriyet tükürdüğünü yaladı! 8 gazeteci tekrar işe alındı

Cumhuriyet gazetesi, 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, 29 Kasım Salı günü 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. TGS'nin çağrısıyla Cumhuriyet önünde açıklama yapan gazeteciler "ekonomik gerekçeler" savını kabul etmediklerini belirtti, "Cumhuriyet'i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer'i derhal istifaya davet ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Tükürdüğünü yaladılar

Tepki çeken işten çıkarmaların ardıncan Cumhuriyet yönetimi geri adım attı. Gazete bugün yaptığı açıklamada 8 gazetecinin işe geri alındığını duyurdu. Gazeteden yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur. Cumhuriyet gazetesinde iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir." denildi.

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