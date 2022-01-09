Cumhuriyet 'tekzip' fabrikasına döndü!

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Yaptığı yalan haberlerle adeta "tekzip fabrikası"na dönen Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetini de bir bir tekzipe ayırdı.

Yerli ve milli kurumları yalan haberleri ile hedef almayı "gazetecilik" sayan Cumhuriyet, TÜGVA'yı, geçtiğimiz ay yayınladığı bir manşet haberinde, "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel örgüt gibi" başlığı ile ahlak dışı bir habere imza atmıştı.

Bugün, söz konusu haber için tekzip yayınlamak zorunda kalan Cumhuriyet, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhuriyet Gazetesi'nin 23.10.2021 tarihli 35077 sayılı yayımında 'Ensar, Türgev, Tügva Paralel Terör Örgütü Gibi' manşeti atılmış ve haberin devamında 'Devleti Sömürüyorlar', 'Sonunuz Böyle Olacak' alt başlıkları kullanılarak dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Sn. Salih Altun'un Türkiye Gençlik Vakfı hakkında bir takım demeçler verdiği iddiası ile müvekkil hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde beyanlarda bulunulmuştur. Haber içeriğinde Bitlis Vali Yardımcısı Sn. Salih Altun tarafından söylendiği iddia edilen ve Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan tüm ifadeler bizzat Sn. Salih Altun tarafından yalanlanmıştır. Sn. Salih Altun tarafından resmi twitter hesabından yapılan açıklamada '2014, 2015, 2016 yıllarında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini ifa ettiğini ve görevde bulunduğu süre boyunca devletimize ihanet eden FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm şer odakları ile mücadele ettiğini, bu süre zarfında birçok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığını, işbu husumetten kaynaklı olarak bazı haber sitelerinde talihsiz ve kasıtlı bir biçimde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmeye çalışıldığını, TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR VAKFI ve İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi vakıf ve Sosyal Toplum Kuruluşlarının kamu yararına çalışan ve ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti olan kurumlar olduğunu ve böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında paralel yapı ve terör örgütü gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ile konuya isminin alet edilmeye çalışılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu' ifade etmiştir."