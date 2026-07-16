  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece internete özel olacak! A101 ekstra kataloğunda inanılmaz indirimler Kamuda istihdam atağı : Bakanlıktan yüzlerce personel alımı Dünyanın gözü bir anda İzmir'e çevrildi: Büyük keşif yapıldı, toprağın altından servet fışkırdı Kriz üstüne kriz fışkırınca sonunda olanlar oldu! Gözler Arjantin'e çevrilmişken... Icardi kararı çıktı... Taraftarlığın bu kadarı... Fenerbahçe sevgisini apartmanlarına taşıdılar Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor Hiç beklenmedik bir şey oldu: Nene transferi Beşiktaş'ın planını değiştirdi: Kartal'ın gözü Orsolini'de CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, obezite tedavisinde kullanılmak üzere Novo Nordisk'in geliştirdiği ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacına pazarlama izni verdiği bildirildi.

#1
Foto - Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'ten AB onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

#2
Foto - Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Açıklamada, AB Komisyonu'nun günde 1 kez kullanılan, semaglutid içeren hapın obezite veya kiloya bağlı en az 1 ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladığı belirtildi.

#3
Foto - Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Hapın, AB’de kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacı olduğu belirtilen açıklamada, ilacın daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de ruhsat aldığı anımsatıldı.

#4
Foto - Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Pazarlama izninin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Mayıs 2026'da verdiği olumlu görüşün ardından çıktığı belirtilen açıklamada, AB Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyonuna da onay verdiği aktarıldı.

#5
Foto - Obezite tedavisinde bir ilk: AB'dan GLP-1 ilacına onay

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Başkanı ve Üst Yöneticisi Mike Doustdar, "Obezite ciddi ve kronik bir hastalıktır. Tedavi seçeneklerinin artması gerçek bir fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!
Gündem

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, terör örgütü FETÖ ile bağları deşifre olan komedyen Atalay Demirci'nin evine röportaj için giden ..
Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?
Gündem

Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'lilerin Kurtuluş Savaşı gerçeklerini çarpıtan sözlerine AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın,..
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Gündem

Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Haluk Levent’in yıllar önce yaptığı paylaşım yenid..
Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı
Gündem

Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında bulu..
Yeliz Kaya'dan dikkat çeken ifade: Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in talimatlarıyla kullandım
Gündem

Yeliz Kaya'dan dikkat çeken ifade: Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in talimatlarıyla kullandım

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya, banka hesaplarından yapılan para transferlerinin tamamını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23