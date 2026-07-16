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Teknoloji Bilim Her Yerde şenliği Manisa'da: Çocuklar TÜBİTAK ile eğlenip keşfedecek
Teknoloji

Bilim Her Yerde şenliği Manisa'da: Çocuklar TÜBİTAK ile eğlenip keşfedecek

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Bilim Her Yerde şenliği Manisa'da: Çocuklar TÜBİTAK ile eğlenip keşfedecek

TÜBİTAK Bilim Her Yerde Çocuk Şenliği, 17-19 Temmuz tarihlerinde Forum Manisa’da çocukları bilimle buluşturacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek şenlikte katılımcılar, bilimsel atölyeler, eğitici oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle hem eğlenecek hem de keşfederek öğrenme deneyimi yaşayacak.

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Forum Manisa'da bilim meraklısı küçük ziyaretçileri ağırlayacak. Üç gün boyunca devam edecek ücretsiz etkinlikte çocuklar, bilimi deneyimleyebilecekleri atölyeler, uygulamalı eğitim kitleri ve eğitici oyunlarla dolu bir programla buluşacak. Bilime olan ilgiyi destekleyen etkinlikler, çocuklara araştırmanın, sorgulamanın ve keşfetmenin keyfini yaşatacak.

DENEYEREK ÖĞRENME FIRSATI

Şenlik kapsamında çocuklar, TÜBİTAK'ın sevilen yayınları Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileriyle buluşacak. Uzman rehberlerin eşliğinde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, dergilerde yer alan içerikleri uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı yakalayacak. Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop (Çiçek Dürbünü) Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi ahşap bilimsel eğitim kitleriyle kendi projelerini hazırlayacak çocuklar, üretim sürecinde temel bilimsel kavramları yakından tanıyacak.

BİLİM OYUNLARLA BULUŞACAK

Şenlik programında çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilecek etkileşimli oyunlar da yer alacak. "Uzay Labirenti", "Test Sürüşüne Çıkıyoruz" ve "Böcek Bilimciye Yolu Göster" oyunları sayesinde çocuklar eğlenirken dikkat, iletişim, takım çalışması, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirme imkânı bulacak. Etkinlik alanındaki fotoğraf alanları ise ailelere bu özel günü keyifli birer anıya dönüştürme fırsatı sunacak.

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