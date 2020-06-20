  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Cumhuriyet paçavrası tekzip şampiyonu oldu! Yalan habercilikte ipi göğüsledi

Milleti yalan haberlerle aldatan medya kuruluşları açıklandı. Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi CHP yandaşı sözde gazetelerin yalan haber içeriklerine sahip olduğu tekzip listesindeki rakamlarda ortaya çıktı. Cumhuriyet 23 tekzip yayınlayarak şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:56:00 -
Cumhuriyet paçavrası tekzip şampiyonu oldu! Yalan habercilikte ipi göğüsledi

 

Türkiye'deki basın organlarının yalan haber içerikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. 2019 yılının Ocak ayından itibaren bilgilerin yer aldığı tekzip ve düzeltme metni listesinin rakamlarına bakıldığında Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin yer aldığı görüldü.

Yalan haberde Cumhuriyet paçavrası bir numara

Listede Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip sayısına bakıldığında diğer gazetelere göre açık ara birinci oldu. Cumhuriyet, 23 tekzip yayınlarken, Birgün Gazetesi 13 tekziple ikinci sırada yerini aldı.

Sözcü de listede

Anayurt Gazetesi ise tekzip yayınlamada yedi haberle üçüncü oldu. Sözcü, Evrensel ve Aydınlık Gazeteleri ise tekzip yayınlama listesinde beş yalan habere beş tekziple listede dördüncü oldu. Türkgün Gazetesi dört yalan habere tekzip yayınlayarak beşinci olurken, Yeniçağ Gazetesi üç tekzip yayınlamak suretiyle altıncı sırada yerini aldı.

Sabah

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

herkesin utanma, onur, meslek ve genel ahlak, durust kamu hizmeti gorevi KATSAYISI FARKLI!!!! 
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı