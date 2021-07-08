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Gündem Cumhuriyet muhabirini ters köşe eden adam fenomen oldu!
Gündem

Cumhuriyet muhabirini ters köşe eden adam fenomen oldu!

Cumhuriyet Gazetesi’nin televizyon kanalı muhabiri, yoldan çevirdiği vatandaşa sorduğu sorulara istediği cevabı alamadı. Muhabirin Cumhurbaşkanlığı külliyesine yatırılan paranın lüzumsuzluğunu sormasına mantıklı cevap gelince ne yapacağını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:19:00 -

Sokak röportajları gerçekleştiren Cumhuriyet muhabiri bir vatandaşın cevapları karşısında dumura uğradı.

‘Yayınlayacaksanız konuşayım’ diyen vatandaşa, ‘evet yayınlayacağız’ diyen muhabir büyük bir hata yaptığını aldığı cevaplar sonunda anladı.

Muhabirin ‘Saray’ hakkında ne düşünüyorsunuz’ sorusuna mantıklı cevaplar adam sosyal medyada viral oldu.

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