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Medya Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu baltayı taşa vurdu
Medya

Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu baltayı taşa vurdu

Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu tarafından yapılan uydurma haberde MHP'nin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki açıklamasına tepki gösterdiği iddia edildi. Yalan haberin kısa sürede ortaya çıkması sonrası rezil olan Güneysu'ya çok sayıda tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:32:00 - 2021-03-30 14:03:37
Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu baltayı taşa vurdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki açıklaması CHP kanadında büyük rahatsızlığa yol açtı.

CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet'in muhabiri Selda Güneysu tarafından yapılan karalama haberde MHP'nin Şentop'a tepki gösterdiği iddia edildi.

Aklınca MHP'ye rol biçmeye kalkan Güneysu, "MHP'den Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki" başlığıyla servis ettiği yalan haberinde MHP'nin Montrö sözleşmesine destek çıktığını ileri sürdü. 

Uydurma haberinde MHP'den kaynak olarak tek bir isim dahi gösteremeyen Güneysu ayrıca Montrö'nün tartışmaya açılmasıyla Türk milletinin bekasının tehlikeye gireceği hezeyanında bulundu.

Sözde haberin başından sonuna kadar algı yapan Güneysu'nun bu ısmarlama haberi "Yalan haber olur da, bu kadar mı olur?" dedirtti.

Devlet Bahçeli tek kelime bile etmedi

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete görünümlü provokasyon bülteni Cumhuriyet'i yalanlarcasına bu sabah partisinin TBMM grup toplantısında Montrö sözleşmesi ile ilgili tek bir kelime dahi etmedi. Yalan haberiyle baltayı taşa vuran Selda Güneysu'ya çok sayıda tepki yağdı.

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Yorumlar

Mehmet

Yahudi gazeteleri cumhuriyet, sözcü
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