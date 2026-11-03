Cumhuriyet mi İslamiyet mi?

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Rabbe karşı saygılı olmak, en temel noktadır. Cumhuriyet sözde milli egemenlik, İslamiyet ilahi egemenlik. İslamiyet Hukukullaha teslimiyet, Cumhuriyet çamura yatmak.

Sözde kulluğa itiraz edildi, Allah'a kulluk dururken, kula köle edildi. Lütuf, sadaka değil hak dendi, fakirin zengindeki ilahi hakkı olan sadaka aşağılandı. Saltanat dile dolandı, babadan oğula bile geçmeyen ebedi saltanat kuruldu. Hiç olmazsa saltanat Hilafetle başı bağlı idi. İlahi yasalarla bağlı idi. O da kaldırıldı, başıboş saltanat kuruldu sözde cumhuriyetle. Halk ta suça ortak edildi seçimle.

Mesela kadın için seçme hakkı verdik diyorlar. Yalan, yalan. Bir defa Nebi aleyhisselamın veda hutbesindeki kadın hakları ne oldu? Hatta İslam döneminde kadın hakkı o kadar fazlaydı ki. Ayşe'yle Fatıma savaş yönetti, savaş. İstemeyiz savaş olmasın ama. O kadar yani.

Yalandan kadına seçme hakkı verilir. Bu da bir yalan ve bakın ne yaptılar biliyor musunuz? Allah'ı seçme hakkımız elimizden alındı. İşte bu bir şeker çocuğa şeker verir gibi kadına yeniymiş gibi seçme hakkı. Neyi seçme hakkımız elimizden alındı? Kadına seçme hakkı veriyoruz diye Allah'ı seçme hakkı elimizden alındı.

Nasıl mı? Allah'ı seçmesi ya. Allah'ı yönetici olarak, yasa yapıcı olarak, şari olarak, ilahi hükümet etme sistemi olarak, anayasa mahkemesi, tahkim, yargıç olarak. Allah kendini böyle tanımlıyor. Yani Allah'ın yetkilerini üçe böldüler. Yunan mitolojisi, yer tanrısı, gök tanrısı gibi yasama tanrısı, yürütme tanrısı, yargı tanrısı. Önce güç zehirlenmesi dediler, üçe böldüler . Sonra dağılıyor, birleştirelim dediler.

Yani elli türlü havaya soktular. Bu yetki Allah'ın. Insan bunun hakkını veremez, altından kalkamaz.

Dolayısıyla hakkını veremediğini gördü. Güç zehirlenmesi dedi. Sonra da toparlamaya çalıştı.

Allah da buyurur ki iki tanrı bile olsa dünyada düzen kalmaz.

Dolayısıyla Allah'ın ilahi yetkilerini maalesef böyle çarçur ettiler ve halkımızın bazı seçtikleri de bu hatadan kurtulmaya çalışıyor. Bu prangalardan bu hatadan halkı kurtarmaya çalışıyor ama maalesef birileri kuyuya taş atıyor. Efendim sittin sene o kuyudan o taş maalesef çıkartılamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun düzeltilmesi lazım.

Ve sonra kadın Cumhuriyet balolarında meze edildi. Yani kadına seçme hakkı veriyoruz diye Allahı seçme hakkı herkesten alındığı gibi kadın fiziken de İngiliz ve Yunan yöneticilere Cumhuriyet balolarında Anadolu kadını meze edildi ya. Yani fiziken de harcandı kadın.

Peki Türkiye'de İslam Cumhuriyeti ibaresi gelse Türkiye Türkiye İslam Cumhuriyeti ismini alsa Türkiye İslam Cumhuriyeti Devleti olsa ismimiz neler değişecek neler olacak? Neler daha iyi olacak veya?

Bir defa bu emanet deniyor. Bu haliyle Cumhuriyet emanet değil ihanet ya. Bir halka ihanet iki Allah'a isyan, Allah'a ihanet ve halkı bu suça ortak etmek, Allah'la kullarını ayırmak, Allah'la kulları arasına girmek. Evet din adamları Allah'la kulları arasına girmesin. Ama Allah'ı hiç tanımayan reddeden siyoni laiklik hiç girmesin. Bu bir emanet değil. Atalara da ihanet. Bin yıllık Selçuklu, Osmanlı atalarının suyu mu çıktı? Ve başta benim atam İbrahim aleyhisselam. Yani atalara isyan eden bir atacılık, atalara ihanet. Böyle bir şey olabilir mi?

Ondan sonra kimsesizlerin kimsesi deniyor. Ya her şey mi yalan olur? Bu halkı kimsesiz yapan kim? Bu halkı Rabbinden ayırarak sahipsiz yapan, kimsesiz yapan, ülkesini tarumar eden, düşmana peşkeş çeken kim? Düşmanın sözde medeni batıl batık kanununu, dinini baştacı eden kim? Hangi din? Medeni demek dini demektir. Medeni dini mekan, dini mecra demektir. Hangi din? Medeniyet te öyle. Batının batıl dinini bize yasa yapan ve düşmanlara bizi köle eden Yunan'a, İngiliz'e peşkeş çeken hangi cumhuriyet. Ondan sonra yok olmasaydı Yunan olacakmış. Veya İngiliz, ya gerek kalmadı ki oldu zaten.

Halk bundan kurtulmaya çalışıyor. Hala kurtulmaya çalışıyor. Hem de korkunç b şekilde. Kurtuluş Savaşı hiç olmazsa fiziken devam etseydi, bu halk Maraş, Antep, Urfa'da olduğu gibi İstanbul'u da kurtarırdı, Türkiye'yi de. İstanbul başkentlikten niye çıkartıldı? Yunan, İngiliz istedi diye. Aslında Ankara Sevrin başkentiydi. Evet biz şehirlere karşı değiliz.

Ama Sevre itiraz ediyoruz diyenler Sevrin başkentini kabullendiler bilinç altında. Evet Ankara da bizimdir. Bakın yanlış anlaşılmasın.

Böyle bir zihniyetten kurtulunması lazım. Hem atalara saygı, hem Allah'a saygı, Rabbe saygı, halka saygı, ülkeye saygı, devlete saygı, millete saygı. Nasıl anne babadan evlatları ayırmak ne kadar yetim bırakıyorsa, şu anda ümmet yetim. Ülke yetim. Yani Allah'tan ayrı kalmış. Bundan daha beteri var mı ya? Bundan daha büyük ihanet var mı? Kimsesizin kimsesiymiş. Sen yetim bıraktın?

Sonra bu bu kimsesizlerin kimi Allah'tır? Allah sahip çıkmıştır. Bu insanların dünyasını da ahiretini de mamur etmiştir. Ama sen burada düşman gibi bir zihniyettesin. Ben bunun aslında zoraki olduğunu veya aldanıldığını, dalalette olunduğunu veya bilinçli yapıldıysa ihanet olduğunu düşünüyorum.

Ya dalalet ya ihanet. Hani geçer nutukta da bilirsiniz. Ama asıl ilahi nutukta geçiyor bu. İlahi nutukta bunlar beyan ediliyor. Yani bunlar emanet değil ihanet. Allah Resulü'nün emaneti neydi? Kitap ve sünnetti. Sen kitap ve sünneti kaldır. Birinci ve ikinci madde edille i şer'ide. Üçüncü madde belki İcma ümmet üzerinden Cumhuriyet de, o kalan 1, 2 nolu boşluğu da batıl, beşeri ideolojilerle doldur.

Bütün itler serbest. Onun başına da anayasaya bile aykırı siyoni laıkçı anlayışı getir. Ondan sonra bütün taşları bağla. Allah'ın karışması yasak.

Bakın ben şu tarikatçı değilim. Yani Kemal'i tarikat örgütü veya Siyoni tarikat örgütü niye gelsin de benim devletime karışsın? Benim devletim İslami Cumhuriyet olsun. Hakkın hakkı Hakka, halkın hakkı halka.