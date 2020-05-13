Cumhuriyet Meydanı çocuklara kaldı

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Cumhuriyet Meydanında gönüllerince eğlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan’dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabildi. Yozgat’ta bu serbestliği fırsat bilen çocuklar, Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Cumhuriyet Meydanı’nı oyun alanına çeviren çocukların kimi bisiklete bindi kimi paten kaydı kimi de top oynayarak uzun bir aranın ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Meydanda görev yapan bazı polisler ise çocuklarla top oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda görev yapan polis ekipleri, alanda oynayan çocuklara zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Meydanına babasıyla gelen Kübra Sude Çelik (11), dışarı çıktığı için mutluğu olduğunu söyleyerek “Uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Bugün de sokağa çıkma izniyle kardeşim ve babamla bisiklete bindik ve paten kaydık. Çok mutlu oldum, çok eğleniyoruz” dedi.

Adil Karatoprak (9) ise arkadaşlarıyla buluşup Cumhuriyet Meydanı’nda top oynadığını söyleyerek dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.