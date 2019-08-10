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Cumhuriyet Kupası Sivasspor’un

Demir Grup Sivasspor’un geleneksel olarak her yıl organize ettiği ve bu yıl 21’incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Sivasspor, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:45
Cumhuriyet Kupası Sivasspor’un

Demir Grup Sivasspor’un geleneksel olarak her yıl organize ettiği ve bu yıl 21’incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Sivasspor, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 20 bine yakın taraftar izledi.


Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmada yeni transferlere şans verdi. Karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç,Mustapha Yatabare ilk 11’i ile çıktı.


Fenerbahçe ise müsabakaya Altay Bayındır, Okan Bayındır, Murat Sağlam, Ozan Tufan, Jailson, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Vedat Muriqi ilk 11’i ile başladı.


Sivasspor, maçın 17. dakikasında Emre Kılınç’ın kullandığı köşe vuruşunda Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Sivasspor, maçın 38. dakikasında Yatabare’nin açtığı ortada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası içerisinde vuruşu ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, maçın 49. dakikasında Moses’in ceza sahasına yaptığı ortada Max Kruse’un golüyle 2-1’lik skoru yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-1 skorla sona erdi.


Kupada ikinci olan Fenerbahçe’ye kupasını AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz verdi. Demir Grup Sivasspor’da kupayı Sivas Valisi Salih Ayhan’ın elinden aldı. Karşılaşma sonrası iki takımın futbolcuları günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.


Diğer yandan Sivasspor, Cumhuriyet Kupasını 10. kez müzesine götürdü.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:45
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