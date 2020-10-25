Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, yarın oynanacak ana tablo maçlarıyla başlayacak.

Geride kalan yıllarda Caroline Wozniacki, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Andrea Petkovic, Ekaterina Makarova, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Sabine Lisicki gibi önemli tenisçileri ağırlayan turnuva, Tenis Eskrim Dağcılık (TED ) Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.

Toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak dünya eski 15 numarası 4 WTA, 16 ITF şampiyonluğu bulunan Estonyalı tenisçi Kaia Kanepi de mücadele edecek. Milli sporcular Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Doğa Akyürek, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ayla Aksu da turnuvada yer alacak.

Turnuva, 30 ve 31 Ekim'deki final maçlarıyla tamamlanacak.

Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'de tenisin seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkarmak amacıyla sene boyunca yüzlerce uluslararası turnuva düzenlendiğini belirterek, "20 yıldır Cumhuriyet Bayramımızı da içine alan tarihlerde gerçekleşen Cumhuriyet Kızları turnuvamız, tenisimizin çok önemli bir değeri. Geçtiğimiz sene milli sporcumuz Pemra Özgen turnuvayı finalist olarak tamamladı ve ülkemizi gururlandırdı. Bu sene de sporcularımızın başarılı bir turnuva geçireceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu üstlenen TED Spor Kulübüne teşekkür eden Durmuş, federasyon olarak turnuvaya destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz ise genç oyuncuların bu turnuvada yer alan tecrübeli isimleri izleyerek teniste başarıya ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini göreceklerini vurgulayarak, "Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü olarak azimle bu turnuvayı düzenlemeye devam edecek ve Türk bir oyuncunun şampiyonluğunu alkışlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.