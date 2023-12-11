“Cumhuriyet Hısım Partisi”

Delege pazarlıkları ve rüşvet iddiaları gölgesinde genel başkan değiştiren CHP şimdi de belediye başkan aday adayı borsası ile çalkalanıyor. CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla kurulan ve görevi belediye başkan aday adayı belirlemede torpili engellemek, şeffaflığı sağlamak olan 5 kişilik ‘Aday Belirleme Heyeti Üyeleri’nin kendine yakın isimleri aday yapmak için gayret ettiği öne sürüldü. Kuşadası’na gelen komisyon üyesi CHP’li Seyit Torun mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel ile ultra lüks otelde yemek yerken, diğer üye CHP’li Veli Ağbaba’nın İzmir Urla’ya Mustafa Günay adındaki akrabasını, Narlıdere’ye ise Fulya Akçay adındaki tanıdığını başkan adayı yapmak istediği iddia edildi.

Kuşadası'nda lüks torpil yemeği

CHP’nin perde gerisindeki lideri gibi davranan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile emanetçi genel başkan konumundaki Özgür Özel arasında aday belirleme çekişmesi sürerken, Aydın Kuşadası’nda ilginç bir gelişme yaşandı. İsmi skandallarla ve yolsuzluklarla anılan, CHP Genel Merkezinin yaptığı memnuniyet anketlerinde aradığı desteği bulamayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, CHP Aday Belirleme Heyeti Üyesi Seyit Torun ile baş başa yemek yediği ortaya çıktı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Torun’u apar topar Kuşadası’na çağıran Günel’in, UNIQUE isimli ultra lüks otelde verdiği akşam yemeği ile aday adaylığını garantilemeye çalıştığı öne sürüldü. İlçede bulunan CHP aday adayları ile yapılacak mülakat öncesi ultra lüks otelde gerçekleşen akşam yemeği gündeme bomba gibi düşerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tertemiz, örnek başkan” diye öve öve bitiremediği Günel’in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Görüşme öncesi 9 günlük gezi

Görevi aday adayı belirlemede torpili engellemek olan 5’li komisyon üyesi Seyit Torun’un Kuşadası’na gelmesi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. akit’in CHP Genel Merkezine yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Torun ile Başkan Günel’in VIP buluşmasının mimarı olarak BUPAR araştırma şirketinin sahibi Erdal Akaltun gösterildi. Torun ile Günel yaklaşmasının altında yatan asıl sebebin verilen adrese teslim 21/B ihaleler olduğunu öne süren CHP’li sağlam kaynaklarımız, Akaltun’un hafta başında gerçekleştirdiği 9 günlük Malta-Portekiz-İngiltere gezisinin arka planının aydınlatılmasını istedi.

Başkan değil, suç makinesi

Geçmişte Fetullahçı 5 militanın avukatlığını yapan ve FETÖ şüphelisi olmaktan hakkında soruşturma yürütülen Kuşadası Belediye Başkanı Günel, tehdit, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi 13 farklı suçtan da hakim karşısına çıkmıştı. Ayrıca, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları ifşa ettiği için evinin önünde saldırıya uğrayan ve öldüresiye dövülen Yazar Ergün Poyraz da “Beni azmettiren Belediye Başkanı Ömer Günel’dir” diyerek, yediği dayaktan CHP’li Günel’i sorumlu tutmuştu.

Fatih Portakal da itiraf etti

Öte yandan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da dün sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu. Hep yaptığı ve söylediği olay olan Portakal, CHP’de Murat Karayalçın, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Bihlun Tamaylıgil ve Seyit Torun’dan oluşan 5’li komisyonun iki üyesi Seyit Torun ile Veli Ağbaba’yı işaret ederek dönen kirli aday pazarlığını doğruladı.

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“Cumhuriyet Hısım Partisi”

CHP’nin “hısım partisine” döndüğünü söyleyen yandaş Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İzmir’de yaşadığım için çok şey kulağıma geliyor. Urla’da başvuru yapan Mustafa Günay adındaki kişinin Veli Ağbaba’nın akrabası olduğu konuşuluyor, Narlıdere aday adayı Fulya Akçay adındaki kişi de Ağbaba’nın istediği isimmiş. Malatya’dan vekil ol, tarafsız komisyonda yer al, adınız böyle şeylerle anılsın. Berbat durum. Tarafsız komisyonun diğer üyesi Seyit Torun da Kuşadası’na gitmis. İlçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan Ömer Günel ile yemek yemiş! Doğru bir şey mi? Sadece bu 3 yer değildir tabii ki… Her yerde durum benzerdir. Düşünsenize parti tarafından belirlenmiş bu isimlerin böyle anılması tarafsız heyet denilen bu yapıyı töhmet altında bırakır. Belki de hepsi böyle davranıyordur. Belki yeni genel başkanları böyle istiyordur! Belki de haberi yoktur! Ana muhalefeti gergin ve sıkıntılı günler bekliyor. Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler.”

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