0553 313 94 23

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum il yönetiminde toplu istifa

CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu'nun 10 üyesi istifa etti.

29 Haziran 2018 Cuma 14:49
Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum il yönetiminde toplu istifa

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, partisinin il yönetiminde 10 kişinin istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapılarak, istifaların gerekçesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz.”

İstifanın ardından açıklamada bulunan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’da şöyle konuştu: 

“Bu son istifa açıklamasında bunların 3 tanesi otomatikman yönetimden düşmüş. Bu şu demek. Yani mazeretli veya mazeretsiz 3 defa il yönetim kurulu toplantısına katılmayan il yönetim kurulu üyesi otomatikman yönetim kurulu üyeliğinden düşer.

Bu CHP’nin tüzüğünde var zaten. Seçim arifesinde biz bunların hiçbirini çalıştırmadık hiçbir şekilde de yine arkadaşlarımızı kaybetmek istemedik. Seçimde bizle olmayan arkadaşlara gerekeni yapmamız gerekiyordu. Ve yapıldı. Tüzüğün verdiği bir karar. Diğer arkadaşlarımız da zaten başından beri ufak tefek bir rahatsızlıkları vardı. İl yönetimimiz devam ediyor.

Yaklaşık 16- 17 kişiyle devam ediyor. Burası bir siyasi partidir. Bize itirazı olan muhakkak olur. Biz isterdik ki gelip burada konuşup istişare edelim istifa edilecekse hep beraber, yapılması gereken varsa hep beraber yapalım. “

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.

İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:49
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Erzurum
  4. Çarşamba
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak