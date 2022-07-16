Cumhuriyet, gerçek verilere tosladı! Rakamlar algı operasyonunu çökertti

yeniakit.com.tr

CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi, sözde bir araştırmayı işaret ederek algı operasyonuna girişti.

Çoğu vatandaş araçlarıyla akın akın gittiği tatil beldelerindeki tüm otel odalarını doldururken, akaryakıt zamlarının hayat düzenini altı üst ettiğini iddia eden Cumhuriyet, vatandaşların araç kullanmadığını ve buna bağlı olarak akaryakıt tüketiminin düştüğünü öne sürdü.

Ipsos isimli şirketin anket yaptığı belirtilen haberde, "Akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahipleri araçlarını daha az kullanma eğiliminde olduğu izleniyor. Bugün araç sahiplerinin yüzde 91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 8. Araç sahiplerinin yüzde 87’si daha önce istediği vakit aracını kullandığını ama şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığını belirtiyor. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı yüzde 76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı yüzde 69. Araç sahibi çalışanların yüzde 71’i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başlamış. Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor. Araç sahipleri araçlarını daha az kullanmanın yanısıra akaryakıt alımında da daha dikkatli davranıyor. Her 100 araç sahibinden 9’u eskisine göre daha az miktarda benzin almakta. Araç sahiplerinin yüzde 51’i daha önce araçlarının deposunu tam doldururken bugün gerektiği kadar aldığını, yüzde 39’u hiçbir zaman deposunu tam doldurmadığını ama şimdi eskisine göre daha az akaryakıt aldığını söylüyor. Araç sahiplerinin yüzde 60’ı aracını satmayı düşünmezken, yüzde 12’si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin yüzde 28’i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor. " ifadeleri kullanıldı.

Rakamlar Cumhuriyet'i ve Ipsos'u yalanlıyor

Öte yandan akaryakıt tüketimindeki veriler Cumhuriyet ile Ipsos'u yalanlıyor. Gerçeği yansıtmayan habere karşı Enerji Atlası'nda yayınlanan akaryakıt tüketim oranları geçen yıla oranla neredeyse hiç değişmedi.

2021 yılının Ocak-Nisan aylarında 8 milyon 903 bin 89 ton akaryakıt tüketilirken, 2022 yılının Ocak-Nisan aylarında 8 milyon 866 bin 590 ton akaryakıt tüketimi gerçekleşti.

Bu verilere göre; akaryakıt zamlarının tüketimi değiştirmediğini ortaya koyuyor.