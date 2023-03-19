Cumhuriyet gazetesi ile CHP kavga etti! Oda TV o kavgayı yazdı

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Alman Politico dergisine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirirken, NATO'yu savundu.

"Şu an Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler esasında asimetrik çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı." diyen CHP'li Çeviköz, iktidar olmaları halinde NATO çizgisinde olacaklarını belirterek, "Biz basitçe, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız." ifadlerini kullandı.

Terör örgütüne destekleri sebebi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto yiyen Finlandiya ve İsveç'i de destekleyeceklerini söyleyen Ünal Çeviköz, "Erdoğan'ın yaptığının aksine İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğiz. İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum. Ayrıca Avrupa Birliği ile zıtlaşmayı da bırakacağız." dedi.

Beklemedikleri yerden tepki geldi!

CHP'li Çeviköz'e tepki Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'den geldi. Güller, Çeviköz için, "Dünyanın gerçeklerinden kopuk" yorumunda bulundu.

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Cumhuriyet yazarı, "Rusya’ya karşı NATO’culuk yapmanın başından her türlü eşitler arası ilişki kurma olanaklarını yok edeceği gerçeği bir yana, bu söz hem Türkiye’nin hem de dünyanın gerçeklerinden kopukluğa işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin ABD sevdasını açık eden Cumhuriyet yazarı, şöyle devam etti:

"Rusya’ya karşı NATO üyesi olduğunu hatırlatmak", pratikte Rusya’ya karşı NATO’ya, daha da somutlarsak ABD’ye dayanmak demektir.

Oysa Rusya’ya karşı NATO’culuk ve Amerikancılık, Türkiye’nin siyasal iklimiyle örtüşmez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çevizöz’e, halkın ABD’ye, Batı’ya, NATO’ya nasıl baktığını ortaya koyan kamuoyu araştırmalarını dikkatle incelemesini öneriyorum. Elbette Macaristan’da Orban’a karşı ittifak oluşturanların nasıl Batıcılık yaparak seçimi kaybettiğini incelemesinde de ek yarar var.

Kavgayı Oda TV yazdı!

Cumhuriyet yazarının sözlerini servis etme görevini de Oda TV üstlendi. Oda TV haberde, "Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, bugünkü köşesinde Politico'ya konuşan ve NATO'cu çizgiyi savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ü topa tuttu." ifadelerini kullandı.