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Medya Cumhuriyet gazetesi çalışanları akli melekelerini mi yitirdi? Bakın Yeni Akit'i nasıl hedef aldılar!
Medya

Cumhuriyet gazetesi çalışanları akli melekelerini mi yitirdi? Bakın Yeni Akit'i nasıl hedef aldılar!

AK Parti düşmanlığı ile gözü dönen paçavra Cumhuriyet, yeniakit.com.tr'nin sağlık kategorisinden vatandaşların faydasına sunduğu haberi siyasallaştırıp hedef alarak akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:17:00 - 2021-08-04 21:19:47
Cumhuriyet gazetesi çalışanları akli melekelerini mi yitirdi? Bakın Yeni Akit'i nasıl hedef aldılar!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'nin sağlık kategorisinden yayınlanan haberde, çayı sağlıklı içmeye ilişkin uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Görük'ün açıklamalarına yer verilmiş, günde beş bardaktan fazla çay içenler, az şeker kullanmaları konusunda uyarılmıştı. Haberde ayrıca, şekersiz çay içmenin birçok rahatsızlığı engellediği bilgisi paylaşılarak, günlük tüketilmesi gereken çay miktarının altı bardak olduğu aktarılmıştı.

Akli melekelerini mi yitirdiler?

İktidar düşmanlığı ile gözü dönmüş paçavralardan Cumhuriyet, yeniakit.com.tr'nin vatandaşların faydasına sunduğu sağlık haberini, "Akit'ten dikkat çeken 'Çay' haberi" başlığı ile siyasallaştırdı. "Erdoğan'ın afet bölgesinde çay dağıtmasına tepki gösterilirken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin bugün paylaştığı haber dikkat çekti." denilen haberde, "Kullanıcılar ise Yeni Akit’in Erdoğan’ın tepki çeken görüntülerinin ardından çay haberi yapmasını ise “Manidar” buldu." şeklinde tuhaf bir iddia yer aldı.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat
Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat

Sağlık

Herkes aynı hatayı yapıyor! Çayı bu şekilde içenler dikkat

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