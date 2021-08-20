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Gündem Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini böyle güzelledi!
Gündem

Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini böyle güzelledi!

Cumhuriyet gazetesi, rütbelerinin söküleceği duyurulan 28 Şubat darbesinin mimarlarını, 'Yıllarca hizmet etmişlerdi' diyerek güzelledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:51:00 -
Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini böyle güzelledi!

 Yeniakit.com.tr 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu 28 Şubat zulmünün mimarı 14 komutanın rütbelerinin sökülmesi için, Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Cumhuriyet gazetesi ise Müslümanlara zulmeden 28 Şubat darbecileri için 'Yıllarca hizmet etmişlerdi' güzellemesi yapmaktan geri durmadı.

Askeri Ceza Kanunu'na göre rütbeleri sökülecek

Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası' verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezasının niteliği, 'hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi' olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

Rütbeleri sökülecek darbeci askerler: "Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker"

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