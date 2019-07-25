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Cumhurbaşkanlığı'ndan "maaş" açıklaması! "Başkan Erdoğan belirliyor..."

Cumhurbaşkanlığı YİK üyelerine aylık 18 bin lira maaş ödeneceği tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Ödeme miktarı Cumhurbaşkanınca belirleniyor" açıklamasında bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:41
Cumhurbaşkanlığı'ndan "maaş" açıklaması! "Başkan Erdoğan belirliyor..."

 

Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek'in de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine aylık 18 bin lira maaş ödeneceğine ilişkin tartışmalar kamuoyunda sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın bu konudaki soru önergesini "Ödeme miktarı Cumhurbaşkanınca belirleniyor" açıklamasında bulunarak maaş miktarını açıklamadı.

Arınç maaşı hakkında yorum yapanlara çıkışmıştı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç, maaşıyla ilgili tartışma açanları "Edepsizler" diye çıkışmış ve "Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mağdur olan binlerce kişi var" diyerek aldığı maaşın yarısını "KHK mağdurlarına" vereceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:41
  1. Denizli
  2. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
  3. Bülent Arınç
  4. Yıldırım Akbulut
  5. Mehmet Ali Şahin
  6. Köksal Toptan
  7. Cemil Çiçek
  8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  9. Bülent Arınç'ın maaşı ne kadar?
  10. açıklama
  11. Recep Tayyip Erdoğan

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