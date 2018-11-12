Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama! 'Adalet teşkilatımıza sızdılar'
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, hakim ve savcı atama töreninde yaptığı konuşmasında, "Adalet teşkilatımıza sızan 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakim ve savcı atama töreninde konuştu.
İşte Oktay’ın sözlerinden satır başları:
17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir.
Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir. Bunlar hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey değildir.
Ayrıntılar gelecek...
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