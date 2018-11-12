0553 313 94 23
impression

Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama! 'Adalet teşkilatımıza sızdılar'

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, hakim ve savcı atama töreninde yaptığı konuşmasında, "Adalet teşkilatımıza sızan 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama! 'Adalet teşkilatımıza sızdılar'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakim ve savcı atama töreninde konuştu.

İşte Oktay’ın sözlerinden satır başları:

17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir.

Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir. Bunlar hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey değildir.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. FETÖ
  3. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı teklifi
    1. Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat..
    2. Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan..
    3. Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması
    4. İŞKUR TYP personel alımları TYP..
    5. Hindistan'da çatışma çıktı: 4 kişi..
    6. İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a dikkat..
    7. ABD Başkanı Trump tüm dünyayı tehdit..
    8. İlk milli jet motoru test edildi!..
    9. Evinizin altında fay hattı var mı?..
    10. Adana'da 'Cono Aşireti'nin şifresi..
    11. Donald Trump'tan dünyaya tehdit: Artık..
    12. CHP'li seçmenin kafası karıştı! 'Bizim..
    13. ABD savaş uçağı düştü!
    14. UBER derneğinden taksicilere duyurusu
    15. Apartmanda can pazarı: 7 kişi..
    16. Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 23 kişi..
    17. Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj:..
    18. Alman Bakan Seehofer: Parti..
    19. İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe..
    20. İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”