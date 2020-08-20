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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş 'müjde' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeye ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:21:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir fabrika açılışında cuma günü tüm vatandaşlara bir müjde vereceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası vatandaşlar büyük bir heyecanla cuma gününü beklemeye başladı.

Doğalgaz bulundu iddiası

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada ve televizyon kanallarında Türkiye'nin doğalgaz veya petrol bulduğu iddiaları gündeme geldi. Açıklama sonrası petrol şirketlerinin borsada değer kazanması ise bu iddiaları güçlendirdi.

Altun'dan açıklama

Konuya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ise bir son dakika açıklaması geldi. Altun yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

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