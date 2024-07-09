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Gündem Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek

Yeniakit Publisher
2024-07-09 02:29:00 -
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaretler nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaret gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre bu tarihlerde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete’de yayımlanan tezkerede kararının Anayasanın 106’ncı maddesi gereğince alındığı belirtildi.

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