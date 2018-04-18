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Cumhurbaşkanlığına adaylığını skandal sözlerle açıkladı!

Levent Gültekin, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:47
Cumhurbaşkanlığına adaylığını skandal sözlerle açıkladı!

Levent Gültekin Twitter’da hazırladığı bir video ile adaylığını açıklarken AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çamur atmaktan da çekinmedi.

Gültekin videoda şu skandal sözleri söyledi:

“İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil, gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor, 24 Haziran’da seçim demek, ben seçimleri dün yaptım demek, benden başka bu ülkeyi kimse yönetemez demek. Bunu kabul edemeyiz. Biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme seçilme özgürce yaşama hakkı var. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi, ağız tadıyla, dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi, bir makam meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk almak meselesidir. Ülkemizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye Türkiye senden daha büyüktür deme meselesidir. Ben bunun için varım, aday oluyorum. Sizin de el vermenizi bekliyorum. El ele verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız, kazanacağız.”

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 23:47
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