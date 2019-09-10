Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin Ovacık’ta asfalt çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi Mehmet Ali Şahin,Ovacık ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı İmanlar, Beydili, Pelitcik ve Dökecek köylerinde İl Özel İdaresi tarafından grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin incelemelerde bulundu. Pelitçik Köyünde başlatılan köy grup yollarını asfaltlama çalışmasına katılan Mehmet Ali Şahin, memlekete yapılan hizmetlerden ve bu hizmet çalışmalarını da yerinde incelemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Özel İdaremize ait asfalt plentinin açılışının yapıldığını hatırlatan Şahin, Özel İdarenin, asfaltını kendisinin üretmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ve Özel İdarenin kendi asfaltını üretmesinin ekonomik anlamda da bir yükü hafiflettiğini kaydederek, "Karabük İl Özel İdaresi tarafından bu yıl gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasının geçtiğimiz haftalarda açılışını gerçekleştirmiştik. Bu hafta da çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. 5.5 km’lik grup yolunda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Güzel bir hizmeti köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve tüm personellerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Pelitçik Köyündeki asfaltlama çalışmasının ardından Hatipoğlu tarımsal sulama göletine gelen Şahin, göletin Devlet Su İşlerinin önemli projelerinden birisi olduğunu belirterek, “Bu göletin yapılması görsel açıdan güzel görünmesi için değil, sulama amaçlı yapılan bir gölettir. Göletin aşağı tarafında kalan arazileri, tarlaları sulasın, sulu tarım yapılsın ve çevremizdeki köylerde bundan yararlansın diye yapıldı. Henüz gidip yerinde inceleme fırsatım olmadı ama aldığım bilgiye göre sulu tarımdan yararlanan vatandaşlarımız, köylülerimiz var. Bunu daha da yaygınlaşmasını ve ekonomik değer olmasını diliyoruz. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü vatandaşı cesaretlendirebilir, öncülük edebilir. Mesela burada hangi ürünlerden daha iyi randıman alabileceğini inceleyebilir ve böylece örnek olabilir diye düşünüyorum. Bu gölet ciddi bir devlet yatırımıdır ve böyle kalmamalı tarımın burada gelişmesine katkı sağlamalıdır.” dedi.

“Burası çok uygun su sporları için”

Hatipoğlu Göleti’nin su sporu için gayet uygun bir yer olduğunu ifade eden Şahin “Karabük’te su sporlarının yapılabilmesi için bildiğim kadarıyla böyle bir alan yok. Burası çok uygun su sporları için. Bu konuda bir öneride bulunmayı arzu ediyorum. Buraya su sporları düşünülerek bir tesis yapılabilir. Kürekli ya da pedallı kayıklar konabilir buraya. Hava müsait olduğunda burada yaz, kış su sporları yapılabilir. Hemen yukarıya bir piknik yahut mesire alanı yapılabilir. En azami nispetle buradan yararlanmayı başarabilmeliyiz.”diye konuştu.

Köy grup yollarının asfaltlama çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin şunları söyledi: “Bu konu bizim öteden beri köylere hizmet açısından hep hedefimizdi, her köyümüze asfaltla gidilebilmesi. Gurbetteki vatandaşlarımız nasıl anayolda rahat gidebiliyorsa, köylerine de aynı rahatlıkta ulaşabilsinler diye. Grup yolları başta olmak üzere, bu sene asfaltlamaya başladık, tabii ki elimizdeki ödenek nispetinde bunları yapabiliyoruz. Burası inşallah 4-5 güne bitecek. Ödenek nispetinde bu yıl ya da önümüzdeki yıl grup yollarını da asfalta kavuşturmak istiyoruz. Aynı şekilde diğer ilçelerimizde de bu çalışmalar devam ediyor. Biz köylere hizmete büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet kurulurken Gazi Mustafa Kemal Paşa ‘Köylü milletin efendisidir’ derken ‘efendisi olmalıdır’ demek istemiştir. Nasıl efendisi olacak? Şehirdeki her imkanı köylere getirmek demektir, bu bir hedeftir. Bu hedefi gerçekleştirmek için biz AK Parti İktidarı döneminde önemli mesafe aldık. Bu sıcak asfalt meselesi de bunun bir adım ilerisidir. Bir hedefimizin gerçekleştiğini görmek için buradayız. Bu seneye ayrılan kısım tamamlandığında inşallah önümüzdeki seneden itibaren diğer yolları da tamamlamaya başlayacağız.”

Ovacık’ın Peltçik köyünde başlayan grup yolları asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Şahin’e Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Ovacık İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam ile Halil Aydın, Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzunile partililer de eşlik etti.