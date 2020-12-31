Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan yeni tip koronavirüse yakalandı.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığını yazdı.
Donat, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Yeter... Bitsin... Gitsin... Ve benzeri geri gelmesin... 2020'yi dünyanın burnundan getirdi... Korona. Türkiye'nin... Bütün ülkelerin... Gündemini belirledi... Test... Negatif-pozitif... Karantina... Aşı... Can kayıpları. 'Nice yıllara' demek için Köksal Toptan'ı aradık. Eşi Saime Hanım'la birlikte... Aile boyu korona... Evde... Karantinada. Geçmiş olsun."