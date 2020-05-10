Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığından evlat nöbetindeki annelere çiçek

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün tarafından Anneler Günü nedeniyle çiçek gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığına ait çiçekler ailelere valilik tarafından ulaştırılırken, Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün’ün çiçekleri ise kurum çalışanı tarafından ailelere tek tek verildi. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün’ün çiçekleri oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Ayşegül Biçer’in evine gidilerek takdim edildi. Çiçekleri alan Biçer, buruk bir Anneler Günü geçirdiğini, en kısa sürede bu çiçek gibi evladına kavuşmak istediğini söyledi.

2015 yılında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde kaçırılan oğlu Fatih Demir (24) için oturma eylemine devam eden Sevdet Demir ise, "Bizlere çiçek gönderen başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere Cengiz Aygün beye çok çok teşekkür ederim. Oğlum kaçırıldığından bu yana ilk çiçek alışım. Ben oğlumun çiçeğinden başka çiçek kabul etmiyordum. Evde sadece oğlumun bana Anneler Günü’nde aldığı çiçek bulunuyor ve her zaman o çiçek ile avunuyorum. İnşallah benim oğlum da bu bana getirilen çiçekler gibi elime gelir" diye konuştu.