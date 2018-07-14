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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, OHAL için tarih verdi! İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nda OHAL'in kalkacağı tarih hakkında bilgi verdi. Kalın OHAL'in 18 Temmuz gecesi kalkacağını söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:56
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, OHAL için tarih verdi! İşte detaylar

18 Temmuz gecesi OHAL'in süresinin dolacağını işaret eden Kalın, "Terörle mücadelede bir zaafa, ya da duraklamaya yol açabilir şeklinde kimsenin bir endişesi olmasın" dedi.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Kalın, "Olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra yeni düşünülen sistem nasıl gerçekleşecek? Bölgesel OHAL ya da terör olaylarının yaşandığı alanlarda uygulanılacak 'kısmi OHAL' şeklinde mi olacak?" sorusunu da yanıtladı.

18 Temmuz gecesi mevcut OHAL'in süresinin sona ereceğine işaret eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız, bunun uzatılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir iradesi ve beyanı olmuştu. 'Bu, terörle mücadele, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelede bir zaafa, şüpheye ya da bir duraklamaya, yavaşlamaya yol açabilir.' şeklinde kimsenin bir düşüncesi ya da endişesi olmasın. Çünkü bu mücadele çok kararlı şekilde devam edecek. OHAL kalktıktan sonra da mevcut kanunlar içerisinde, terörle mücadele yasaları çerçevesinde bu mücadele devam edecek. Çok olağanüstü durumlarda, çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir ama şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devam ettirilmesi öngörülüyor."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:56
  1. İbrahim Kalın
  2. OHAL
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1629 dk önce
    KOMİNİSTLERİN AVRUPA NIN GAZINA GELİPTE KALDIRMAYIN. FETÖ YÜ ÇÖKERTTİNİZ Mİ? PKK BİTTİ Mİ? TERÖR BİTTİ Mİ AZALDI MI?? FRANSA OHALİ KALDIRDI MI??? İNGİLTERE NİN UYGULADIĞI TERÖR KANUNLARINI TBMM İNCELESİN AYNISINI UYGULAYALIM. TERÖRÜ KANUNLAR BİTİRİR. ASKER POLİSLE BİTMEZ. MEVCUT KANUNLARLA DA BİR ARPA BOYU GİDERSİNİZ. YENİ TBMM TERÖRÜ BİTİRİN BUNUN İÇİN NAMUSUNUZA ŞEREFİNİZE YEMİN ETTİNİZ.
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