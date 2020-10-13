  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı - Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:35:07 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Libya ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi desteklemekle birlikte kalıcı çözümün ancak Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı.

Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği kaydedildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iyi niyetli ve diyalog temelli yaklaşımı sayesinde gerilimin azaldığı vurgulanan ve oluşan müzakere zeminini destekleyici adımların atılması yönündeki beklentinin dile getirildiği görüşmede, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına işaret edildi.

ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi de yinelendi.

Libya'da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyet ifade edilen, Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım
Dünya

Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suudi Arabistan'ın boykot çağrısına tepki göstererek 'Türk mallarına sahip çıkalım' dedi...
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek
Teknoloji

ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek

Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. ROKETSAN Genel..
Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu
Gündem

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

TUSAŞ firması tarafından üretilen ANKA'nın geliştirilmiş versiyonu olan Aksungur SİHA hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos kısk..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay