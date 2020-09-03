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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler ele alındı - Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:51:13 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın ve O’Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanan görüşmede, Akdeniz’in bir barış denizi olması için her türlü çabanın gösterileceği dile getirildi.

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