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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Macron'un Diplomatik Başdanışmanı görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Macron'un Diplomatik Başdanışmanı görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde başta ikili ilişkiler olmak üzere Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:14:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Macron'un Diplomatik Başdanışmanı görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.

 

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