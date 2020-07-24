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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:52:58 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak
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