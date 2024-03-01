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Medya Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü
Medya

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

Yeniakit Publisher
2024-03-01 19:08:00 -
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a fark atacağını iddia eden T24, şimdi de Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor.

Türkiye'nin yaşadığı orman yangını felaketini siyasete alet eden T24, "Seçmen kararını çoktan verdi" dediği haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy farkı attığını iddia etmişti.

O gün haberini Aksoy Araştırma'ya dayandıran T24, bugün de MetroPOLL'ü kaynak gösterip, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum ile oy farkını açtığını öne sürdü.

Seçmeni aptal yerine koymaktan vazgeçmeyen T24'ün aktardığı haberde; Cumhurbaşkanlığı seçimi için meydan meydan dolaşarak İstanbul'u terk eden Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 43.5 olduğu aktarıldı.


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Terör sözcüsü DEM'in adayı Meral Danış Beştaş'ın oy oranının ise yüzde 9'u aştığı iddia edildi.

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