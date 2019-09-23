Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyu Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını merak ediyordu. İmamoğlu, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri geçiştirirken CHP adına Muharrem İnce sürpriz bir çıkışa imza atmış ve "2023'te adayım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ilk sırada yer aldı



İnce'nin bu çıkışının yankıları sürerken, SAROS Araştırma şirketi katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 45.0 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 19.2 ile İBB Başkanı İmamoğlu takip ediyor. "Aday olacağım" diyen İnce ise yüzde 4.9 da kaldı.

Anketteki tüm liderler ve sonuçları şu şekilde;



- Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 45.0

- Ekrem İmamoğlu Yüzde 19.2

- Selahattin Demirtaş Yüzde 15.3

- Meral Akşener Yüzde 12.8

- Ali Babacan Yüzde 0.7

- Muharrem İnce Yüzde 4.9