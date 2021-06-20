Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Koronavirüs salgınıyla mücadele, kademeli normalleşme ve aşılama sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek.
Yeni Akit Ankara
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesi yeni normalleşme planı olacak.
Kabine toplantısında, Koronavirüs salgınıyla mücadele, kademeli normalleşme ve aşılama süreci ele alınacak. Toplantıda ayrıca ülke içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak.