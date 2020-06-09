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Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:32:47 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan Kabine toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.

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