Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine toplantısı var mı, Kabine kararları neler olacak? soruları Ramazan ayı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayında uygulanacak yasakları duyurmuştu. Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda Ramazan ile ilgili farklı bir karar açıklanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Salgın sürecinde uygulanacak tedbirlerin ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden geri sayım başladı. Son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayın öncesinde vatandaşlar yeniden Beştepe'deki toplantının bekleyişine geçti. Henüz tarih bilinmese de bu kritik toplantı genel olarak Pazartesi günü düzenleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, toplantının pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Kayıpmaz toplantı ile ilgili şunları söyledi;

Normalde Çarşamba günleri yapıyorduk, bu hafta ramazanın gelmesiyle beraber Pazartesi günü.

Ramazan ayında paket servisler geçerli olacak. Toplu iftarlar, toplu yemekler uygulanmayacak. Bunun yanında kademeli-esnek mesai gelebileceğini düşünüyorum.

2 günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından pazartesi günü Bilim Kurulu'nun alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gözler bu kez Kabine'ye çevrilecek.

Bilim Kurulu toplantısından bir gün sonra da bu kez Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani yeni toplantının 13 Nisan 2021 Salı günü Ramazan'ın ilk gününde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.