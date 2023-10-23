  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı İspark oyununu bozdu
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İspark oyununu bozdu

Yeniakit Publisher
2023-10-23 07:44:00 -
Cumhurbaşkanlığı İspark oyununu bozdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketlerin sahte olduğunu bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir.

İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.

Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir.

Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."

Vatandaşa değil oto bayilerine çalışıyor! CHP'li İBB'nin ranta çevirdiği İSPARK'ta onlarca sıfır araç görüntülendi
Vatandaşa değil oto bayilerine çalışıyor! CHP'li İBB'nin ranta çevirdiği İSPARK'ta onlarca sıfır araç görüntülendi

Gündem

Vatandaşa değil oto bayilerine çalışıyor! CHP'li İBB'nin ranta çevirdiği İSPARK'ta onlarca sıfır araç görüntülendi

İSPARK’ta görülmemiş rezalet! Vallahi yazıklar olsun
İSPARK’ta görülmemiş rezalet! Vallahi yazıklar olsun

Medya

İSPARK’ta görülmemiş rezalet! Vallahi yazıklar olsun

İBB Meclisi'nden İSPARK kararı: Ücretlere zam geldi
İBB Meclisi'nden İSPARK kararı: Ücretlere zam geldi

Gündem

İBB Meclisi'nden İSPARK kararı: Ücretlere zam geldi

İSPARK ücretlerine yapılan zam yürürlüğe girdi: İşte yeni tarife
İSPARK ücretlerine yapılan zam yürürlüğe girdi: İşte yeni tarife

Gündem

İSPARK ücretlerine yapılan zam yürürlüğe girdi: İşte yeni tarife

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi
İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

Gündem

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık
İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık

Gündem

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23