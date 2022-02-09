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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyası
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında hazırlanan kampanya ile sigaranın zararlarına yönelik farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 15:07:00 - 2022-02-09 15:10:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında hazırlanan kampanya ile sigaranın zararlarına yönelik farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.

Kampanya çerçevesinde sigaranın insan sağlığına ve sosyal hayata zararları, bu zararlardan kurtulmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilerin yer aldığı afişler, sosyal medya içerikleri ve videolar hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kovid-19 ile mücadele edilen bu dönemde sağlıklı hayat bilincini geliştirmenin, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmanın, bağımlılığı olanları sigarayı bırakmaları yönünde teşvik etmenin, her zamankinden çok daha önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllardır sigara ile mücadelede öncülük ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda etkin çalışmalar yapıyor. 9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında İletişim Başkanlığı olarak başlattığımız kampanya ile sigara bağımlılığı olan daha fazla kişiye, özellikle gençlerimize ulaşarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sigarayı bırakarak değişimi başlatma çağrısında bulunuyoruz."

Altun'un paylaşımında yer alan videoda, "Sigarayı bırakıp sağlıklı nefes almaya başlamak için 48 saat yeterli. Aklına geldiyse süt içebilirsin, spor yapabilirsin, su içebilirsin, meyve yiyebilirsin, arkadaşını arayabilirsin. Sen de sigarayı bırak, haydi değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım" sözü de yer aldı.

Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı
Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı

Sağlık

Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı

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