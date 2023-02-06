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Yerel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama:
Yerel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 05:57:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama:

Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Altun, mesajında şunları şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."

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