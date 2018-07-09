Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabine listesi açıklandı

24 Haziran seçimleri bitti. Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan, milletvekili seçim sonuçlarında ise Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, yeni sistemin ilk kabinesi son dakika olarak açıklandı. Peki Yeni kabinede hangi isim hangi bakanlığa getirildi. Yeni kabineyi oluşturan isimler kimler oldu? İşte detaylar

24 Haziran seçimleri sonrası yeni sisteme geçildi. Bununla birlikte Tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulacak olan yeni kabine merak ediliyordu. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde sandıktan milletin teveccühünü kazanarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla diğer partilere fark atarak 344 milletvekili ile Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi başardı. Önceki gün 27. Dönem milletvekilleri Meclis’te yemin ederek görevlerine başlarken, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni sistemin ilk kabinesine son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuna son dakika olarak açıkladı.

Yeni kabinede kimler olacak?, Yeni Bakanlar Kurulu listesi, yeni bakanlar kimler?, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabine listesi, Yeni kabine bakanları? Sorusu merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika olarak açıkladığı yeni kabineden sürpriz isimler çıktı. İşte yeni kabinede yer alan bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ile yeni kabinede yer alan bakanların görev dağılımı:

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Fuat Oktay

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank