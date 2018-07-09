Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabine listesi açıklandı
24 Haziran seçimleri bitti. Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan, milletvekili seçim sonuçlarında ise Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, yeni sistemin ilk kabinesi son dakika olarak açıklandı. Peki Yeni kabinede hangi isim hangi bakanlığa getirildi. Yeni kabineyi oluşturan isimler kimler oldu? İşte detaylar09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:25
24 Haziran seçimleri bitti. Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan, milletvekili seçim sonuçlarında ise Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, yeni sistemin ilk kabinesi son dakika olarak açıklandı. Peki Yeni kabinede hangi isim hangi bakanlığa getirildi. Yeni kabineyi oluşturan isimler kimler oldu? İşte detaylar
24 Haziran seçimleri sonrası yeni sisteme geçildi. Bununla birlikte Tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulacak olan yeni kabine merak ediliyordu. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde sandıktan milletin teveccühünü kazanarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla diğer partilere fark atarak 344 milletvekili ile Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi başardı. Önceki gün 27. Dönem milletvekilleri Meclis’te yemin ederek görevlerine başlarken, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni sistemin ilk kabinesine son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuna son dakika olarak açıkladı.
Yeni kabinede kimler olacak?, Yeni Bakanlar Kurulu listesi, yeni bakanlar kimler?, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabine listesi, Yeni kabine bakanları? Sorusu merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika olarak açıkladığı yeni kabineden sürpriz isimler çıktı. İşte yeni kabinede yer alan bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ile yeni kabinede yer alan bakanların görev dağılımı:
Cumhurbaşkanı Yardımcıları:
Fuat Oktay
Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar
Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank
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