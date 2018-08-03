Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "çerçeve anlaşmalarda" atıfta bulunulan "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının görevlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.