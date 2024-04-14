Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan Haniye’ye taziye mesajı

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Katil İsrail 7 ekimden bu yana Gazze’de soykırımını sürdürüyor. Filistin topraklarında binlerce Müslümanı katleden İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Gerçekleştirilen saldırı sonucu İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu şehid oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, ömrünü özgür Filistin’e adayan İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu şehid vermesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, kardeş Filistin’e başsağlığı dileyerek, Türk milletinin destek ve dualarının her daim mukaddes Kudüs’te ve kardeş Gazze halkının yanında olduğunu belirtti.

Kudüs İslam'ın ve insanlığın şerefidir

Topçu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şehitlerin babası ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Çocuklarınızın ve torunlarınızın, aziz kavminizin şehit kervanı arasında yer aldığını ve şehadetlerini savaşçı ve mümin bir milletin liderine yakışan bir metanetle karşıladığınızı öğrendim. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Yüce Allah'tan sizlere sabır ve zafer bahşetmesini, şehitlerimiz arasında teselli etmesini niyaz ediyorum. Önderliğiniz altındaki kardeş Filistin halkını, küresel Siyonizm zulmüne karşı işgal altındaki vatanınıza ve insanlığın geleceği uğruna mücadele eden şanlı kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. İslam'ın ve insanlığın ilk kıblesi Kudüs-ü Şerif, Müslümanların şerefidir. Siyonistlere şunu söylemek istiyorum, “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurmaya olan inancınız ve destansı mücadelenizde Türkiye, milletiyle her zaman yanınızdadır.”